Финляндия официально подаст заявку на вступление в НАТО

Саули Ниинисте и Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Власти Финляндии официально объявили о том, что страна намерена подать заявку на вступление в НАТО. Ранее государство занимало нейтральную политическую позицию.

Сегодня, 15 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о решении подать заявку на членство страны в НАТО, передает издание Euronews.

Об этом было сказано на совместной пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки.

"Это исторический день. Начинается новая эра", – заявил Ниинисте.

Теперь финский парламент должен одобрить это решение. Тем не менее корреспонденты издания отмечают, что такая процедура считается формальностью.

Затем, предположительно на следующей неделе, официальное заявление о членстве будет подано в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Сейчас в НАТО состоит из 30 государств.

"Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на саммите НАТО в Берлине, является расширение НАТО", – пишут корреспонденты издания.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили вопросы, связанные со вступлением североевропейской страны в состав НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно высказывался касательно планов по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Тем не менее французский лидер Эммануэль Макрон поддержал вступление Финляндии в НАТО в телефонном разговоре с Ниинисте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969356-finlyandiya-ofitsialno-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-nato/