Всемирный банк спрогнозировал рекордно высокий приток денежных переводов в Украину в 2022 году

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Всемирный банк спрогнозировал увеличение денежных переводов в Украину на 20 процентов в 2022 году. Это может сделать страну крупнейшим получателем средств в Европе и Центральной Азии. Публикация доступна на сайте.

Одновременно с этим потоки денежных переводов во многие страны Центральной Азии резко сократятся. Это может спровоцировать рост цен и повысить риски для продовольственной безопасности, усугубив положение ряда государств региона.

"Российское вторжение в Украину вызвало крупномасштабные гуманитарные, миграционные и беженские кризисы и риски для мировой экономики, которая все еще сталкивается с последствиями пандемии COVID", - говорит глобальный директор по социальной защите и занятости Всемирного банка Михал Рутковски.

Таким образом, благодаря рекордным потокам в Украину денежные переводы в текущем году достигнут 630 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969139-vsemirnyy-bank-sprognoziroval-rekordno-vysokiy-pritok-denezhnyh-perevodov-v-ukrainu-v-2022-godu/