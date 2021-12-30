Саакашвили перевезли из больницы в тюрьму

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находился в больнице, вернули в тюрьму.

Девушка Саакашвили Елизавета Ясько на своей странице в Facebook рассказала, что его "насильно перевели" в тюрьму в Рустави.

"В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", – сказала она.

На странице Саакашвили в Facebook также сообщается, что он доставлен в тюрьму Рустави.

По словам Ясько, Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он практически не встает с кровати. Кроме того, у политика наблюдаются неврологические приступы, но, согласно ее заявлению, медицинской помощи он не получает.

Ранее Саакашвили потерял сознание в госпитале после сообщения о переводе в тюрьму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949240-saakashvili-perevezli-iz-bolnitsy-v-tyurmu/