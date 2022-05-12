Крупнейший импортер газа в Германии произвел оплату за российское топливо в рублях, заявил премьер Италии

Марио Драги. Кадр из видео: YouTube/European Parliament

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что крупнейший импортер в Германии уже заплатил за российский газ в рублях, передает Bloomberg.

"Крупнейший импортер газа в Германии уже произвел оплату за [российский] газ в рублях", - сказал Драги.

Более того, многие европейские компании уже открыли рублевые счета в "Газпромбанке", считает итальянский премьер.

Соответственно, по мнению Драги, компании Европы могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций ЕС, так как не было точного разъяснения того, что именно является их нарушением.

Ранее СМИ сообщили, что четыре европейских компании заплатили за поставки топлива из России в рублях.

А в конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил требование российского правительства о выплате за газ в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968932-krupneyshiy-importer-gaza-v-germanii-proizvel-oplatu-za-rossiyskoe-toplivo-v-rublyah-zayavil-premer-italii/