Четыре европейских покупателя уже заплатили за российский газ в рублях, сообщили СМИ

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Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому", рассказал, что четыре европейских покупателя уже заплатили за российский газ в рублях.

Как объяснил источник, странам, которые отклонили условия российского правительства платить в рублях, газ могут отключить только ко второй половине мая. Так как именно в этот промежуток должен быть произведен следующий платеж.

Кроме того, 10 компаний из Европы уже открыли счета в "Газпромбанке".

Сейчас Россия пока поставляет свой природный газ в 23 европейские страны.

С 27 апреля поставки газа из России в Польшу и Болгарию были прекращены, так как страны отказались производить платежи в рублях. Это, по их словам, нарушает наложенные ЕС санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967071-chetyre-evropeyskih-pokupatelya-uzhe-zaplatili-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah-soobschili-smi/