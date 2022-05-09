Страны "Большой семерки" обязались отказаться от российской нефти и газа

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Страны "Большой семерки" взяли на себя обязательство провести постепенный полный отказ от поставок российских энергоресурсов - нефти и газа. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Заявление о новых мерах лидеры G7 сделали в ходе пресс-конференции накануне, 8 мая. Указывается, что в конференции по видеосвязи также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении говорится, что страны "Большой семерки" выражают солидарность и поддержку Зеленскому и народу Украины.

Указывается, что США и Евросоюз также намерены реализовать дополнительные ограничительные меры в отношении России.

Это, по мнению лидеров G7, сильно ударит по главной артерии экономики РФ и лишит Путина прибыли, необходимой для финансирования военной операции.

Кроме того, накануне США объявили о введении новых санкций против России.

В Белом доме выразили уверенность в том, что ограничения уже оказывают значительное влияние на "все секторы российской экономики — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический".

При этом в США рассчитывают усиливать давление со временем.

Напомним, ранее мы сообщали о визите первой леди Джилл Байден в Украину. Супруга Джо Байдена встретилась с первой леди Еленой Зеленской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968574-strany-bolshoy-semerki-obyazalis-otkazatsya-ot-rossiyskoy-nefti-i-gaza/