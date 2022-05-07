Флисовую кофту Зеленского продали за 90 тыс. фунтов в Лондоне

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Знаменитая кофта Владимира Зеленского, в которой он часто появлялся в своих видеообращениях в последние месяцы, ушла с аукциона в Лондоне за 90 тыс. фунтов стерлингов.

Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе Christie's в Тейт Модерн, пишет британское издание Mirror.

Аукцион прошел в рамках программы по сбору денег для помощи Украине. Отмечается, что целью акции является сбор суммы в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Стартовая цена за кофту украинского лидера составила 50 тыс. фунтов.

Перед мероприятием по видеосвязи выступил сам Зеленский. Он поблагодарил Великобританию и британского премьер-министра, а также отметил, что все деньги будут направлены на помощь Украине.

На аукционе присутствовал и Борис Джонсон. Он произнес речь перед участниками торгов, призывая помочь собрать средства.

Среди лотов, кроме флисовой кофты, были и другие знаменательные вещи, например, кувшин-петушок, который был подарен Джонсону во время его визита в столицу Украины. Также участники могли приобрести тур по Киеву с Виталием Кличко.

"Вы либо предлагаете цену за кофту Владимира – начальная цена в 50 тыс. фунтов стерлингов, и я хочу гораздо более высокие ставки, чем эта, – или вы предлагаете цену за тур по Киеву с мэром Кличко.

У меня был тур по Киеву с мэром Кличко, это красивый город. Это того стоит", – сказал премьер-министр Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968491-flisovuyu-koftu-zelenskogo-prodali-za-90-tys-funtov-v-londone/