Израиль заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского

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Посол Израиля в Москве сообщил о готовности страны принять в Иерусалиме встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

"Конечно. Но опять же они (Путин и Зеленский) должны принять соответствующее решение <..> С удовольствием примем встречу в Иерусалиме", - сказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он добавил, что для Израиля было бы "большой честью" провести у себя переговоры Путина и Зеленского. Они также готовы проводить у себя встречи украинской и российской делегаций, как это было в Стамбуле.

"То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас", - сказал Бен Цви.

Напомним, очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций состоялся в Стамбуле 29 марта во дворце Долмабахче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965997-izrail-zayavil-o-gotovnosti-prinyat-u-sebya-vstrechu-putina-i-zelenskogo/