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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обязали выплатить 5,3 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил все требования Росприроднадзора в полном объеме. Каспийский трубопроводный консорциум выплатит 5,285 млрд рублей за ущерб природе", - сообщила Радионова.

Между тем КТК намерен обжаловать решение суда и доказать несовершенство методик Росприроднадзора, сообщает ТАСС.

"Мы будем и дальше отстаивать свою позицию в судебном поле, доказывать свою правоту и несовершенство методик, которые позволяют при оценке ущерба завысить объемы разлитого в разы, а соответственно и сумму, предъявляемую к возмещению", - заявили в КТК.

В компании полагают, что в результате аварии в воду попало 69,1 тонны нефти, и считают, что примененные Росприроднадзором способы определения массы нефти не позволяют получить корректный результат.

Отказ суда отложить разбирательство и провести судебную экспертизу "фактически лишил КТК возможности представлять доказательства в обоснование наших возражений, что нарушает принцип равноправия и состязательности сторон", считает компания.

"КТК демонстрировал готовность к корректному установлению объемов разлива в досудебном диалоге с Росприроднадзором, но не был услышан. По факту мы видим только безапелляционные заявления об исключительной правоте надзорного органа, основанные на упомянутых методиках", - подчеркнули в КТК.

Отметим, что речь идет об аварии в августе 2021 года. По данным "Комсомольской правды", разлив нефти под Новороссийском летом прошлого года составил 80 квадратных километров. Тогда предварительной причиной ЧП были названы внутренняя поломка и халатность сотрудников морского порта.

Напомним, в марте этого года на КТК также случилась авария, которая поставила под угрозу экспорт нефти из Казахстана - из-за ЧП погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.

На прошлой неделе глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что нанесенный Казахстану ущерб из-за аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967158-ktk-obyazali-vyplatit-53-mlrd-rubley-za-razliv-nefti-pod-novorossiyskom/