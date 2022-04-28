КТК обязали выплатить 5,3 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обязали выплатить 5,3 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
"Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил все требования Росприроднадзора в полном объеме. Каспийский трубопроводный консорциум выплатит 5,285 млрд рублей за ущерб природе", - сообщила Радионова.
Между тем КТК намерен обжаловать решение суда и доказать несовершенство методик Росприроднадзора, сообщает ТАСС.
"Мы будем и дальше отстаивать свою позицию в судебном поле, доказывать свою правоту и несовершенство методик, которые позволяют при оценке ущерба завысить объемы разлитого в разы, а соответственно и сумму, предъявляемую к возмещению", - заявили в КТК.
В компании полагают, что в результате аварии в воду попало 69,1 тонны нефти, и считают, что примененные Росприроднадзором способы определения массы нефти не позволяют получить корректный результат.
Отказ суда отложить разбирательство и провести судебную экспертизу "фактически лишил КТК возможности представлять доказательства в обоснование наших возражений, что нарушает принцип равноправия и состязательности сторон", считает компания.
"КТК демонстрировал готовность к корректному установлению объемов разлива в досудебном диалоге с Росприроднадзором, но не был услышан. По факту мы видим только безапелляционные заявления об исключительной правоте надзорного органа, основанные на упомянутых методиках", - подчеркнули в КТК.
Отметим, что речь идет об аварии в августе 2021 года. По данным "Комсомольской правды", разлив нефти под Новороссийском летом прошлого года составил 80 квадратных километров. Тогда предварительной причиной ЧП были названы внутренняя поломка и халатность сотрудников морского порта.
Напомним, в марте этого года на КТК также случилась авария, которая поставила под угрозу экспорт нефти из Казахстана - из-за ЧП погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.
На прошлой неделе глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что нанесенный Казахстану ущерб из-за аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967158-ktk-obyazali-vyplatit-53-mlrd-rubley-za-razliv-nefti-pod-novorossiyskom/