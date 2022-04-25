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Военные расходы во всем мире впервые превысили отметку в два триллиона долларов за год. Отмечается, что показатель может еще увеличиваться из-за войны в Украине, передает Bloomberg.

Как гласит отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2011 по 2014 год в мире наблюдалась тенденция снижения военных расходов.

С 2014 по 2021 год показатели начали с каждым разом увеличиваться. И уже в 2021 на вооруженные силы были потрачены 2,1 трлн долларов, что на 0,7% больше, чем за предыдущий год.

Наибольшая сумма была потрачена США - это 801 млрд долларов. Причем большая часть бюджета была направлена на исследования и разработки технологий следующего поколения.

"В Европе уже наблюдается тенденция роста, и эта тенденция будет ускоряться и усиливаться", - подтвердила директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

Тенденция роста военных затрат в странах Европы еще больше усилилась с началом войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966626-voennye-rashody-vo-vsem-mire-vpervye-prevysili-otmetku-v-dva-trilliona-dollarov/