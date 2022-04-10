Президентские выборы стартовали во Франции

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Сегодня, 10 апреля, проходят выборы президента Франции. Около 49 млн французов обладают правом голоса, а за высший государственный пост будут бороться 12 кандидатов.

Избирательные участки открыты с 8 до 19 часов по местному времени (с 12 до 23 по Нур-Султану), пишет DW.

Опросы показывают, что фаворитами президентской гонки являются действующий глава государства Эммануэль Макрон, а также представительница правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Она временно отказалась от руководства этой политической силой, отмечает издание.

Корреспонденты напомнили, что в 2017 именно эти кандидаты прошли во второй тур, в котором Макрон одержал уверенную победу.

Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет.

Подчеркивается, что, если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур.

Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд.

Как пишет Euronews, эксперты пророчат низкую явку избирателей. По прогнозам, около 28% избирателей воздержатся от участия, еще 37% процентов не определились с кандидатом. Издание пишет, что выборы могут завершиться в первом туре, однако в истории Франции такого еще не случалось.

Напомним, что в марте текущего года Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964318-prezidentskie-vybory-startovali-vo-frantsii/