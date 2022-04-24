Раздельное обучение по половому признаку ввели в университетах Афганистана

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Движение "Талибан" (правящее в Афганистане радикальное исламистское движение, запрещено в Казахстане) приняло решение разделить обучение в университетах страны по половому признаку.

С таким заявлением выступило министерство образования Афганистана, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Ariana News.

Согласно нововведениям, занятия для студенток и студентов будут проводиться в разные дни, каждой из групп отводится по три дня в неделю. Девушки будут учиться в субботу, понедельник и среду, а парни в воскресенье, вторник и четверг.

Напомним, что в феврале женщинам Афганистана разрешили вернуться на учебу в университеты.

Также зимой правительство Афганистана призвало покинувших родину преподавателей высших учебных заведений вернуться для достижения научного прогресса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966543-razdelnoe-obuchenie-po-polovomu-priznaku-vveli-v-universitetah-afganistana/