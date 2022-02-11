Талибы попросили бежавших из Афганистана учителей вернуться обратно

Боевики. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Правительство Афганистана призвало покинувших родину преподавателей высших учебных заведений вернуться для достижения научного прогресса, передает РИА Новости.

"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствии процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - гласит призыв талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Боевики также заявили, что труд преподавателей будет оплачиваться.

Недавно талибы разрешили женщинам вернуться на учебу в университеты. Но при условии, что они будут посещать занятия отдельно от мужчин.

Однако в некоторых провинциях девочкам до сих пор не разрешили посещать среднюю школу.

Также мы писали, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что прямой угрозы военной экспансии "Талибана" для стран-участниц организации нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955704-taliby-poprosili-bezhavshih-iz-afganistana-uchiteley-vernutsya-obratno/