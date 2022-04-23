Украинская рок-группа "Океан Эльзы" дала концерт в киевском метро
Благотворительный концерт украинской группы "Океан Эльзы" прошел на станции метро Золотые ворота в Киеве. На мероприятие были приглашены медики, военные и волонтеры.
Рок-руппа "Океан Эльзы" отыграла концерт на станции киевского метро Золотые ворота, передает украинский телеканал ТСН. Отмечается, что мероприятие было приурочено к Пасхе.
Во время выступления музыканты собирали деньги на помощь детям, пострадавшим от военных действий в Украине.
"Основная цель – это благотворительность. Мы хотим собрать большое количество средств, которые зрители по желанию смогут перечислять на нужды в первую очередь украинских детей, пострадавших во время этой страшной войны", – рассказал лидер группы Святослав Вакарчук в интервью телеканалу.
Сообщается, что прошедший концерт получил название "І все буде добре" в честь одноименной песни группы.
Запись выступления будет транслироваться завтра, 24 апреля, в эфире единого украинского телемарафона новостей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966473-ukrainskaya-rok-gruppa-okean-elzy-dala-kontsert-v-kievskom-metro-video/