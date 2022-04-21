Нацбанк Чехии решил отозвать лицензию у Sberbank CZ

Кадр из видео: YouTube/Sberbank CZ

Чешский Национальный банк решил отозвать лицензию у Сбербанка в Чехии (Sberbank CZ). Решение еще окончательно не принято, передает Seznam Právy.

Процедура отзыва лицензии стартовала в конце февраля. Сообщается, что решение Национального банка Чехии связано с резким ухудшением положения Sberbank CZ.

На данный момент Sberbank CZ имеет право обжаловать решение Нацбанка Чехии.

"Если они [Сбербанк] не обжалуют действующее решение, то лишатся лицензии", - сообщил источник.

Sberbank CZ, к слову, входит в банковскую группу "Сбербанк Европа".

Напомним, после начала войны в Украине санкции против российского Сбербанка ввели правительства Соединенных Штатов и Великобритании.

Также ограничения в отношении одного из крупнейших банков России были введены Японией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966114-natsbank-chehii-reshil-otozvat-litsenziyu-u-sberbank-cz/