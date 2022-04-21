Генсек ООН решил поехать в Украину и Россию

Антониу Гутерреш. Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил его официальный представитель.

Как пишет РИА Новости со слов Стефана Дюжаррика, Гутерреш намерен обсудить с президентами обеих стран любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий в Украине.

"Письма отправлены. Идея в том, чтобы посетить обе столицы и встретиться с обоими президентами с целью обсудить любые срочные шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боев", - сказал Дюжаррик.

Говоря о сроках поездки генсека ООН в Украину и Россию, его представитель отметил, что в первую очередь нужно получить ответ от обеих сторон, после чего дополнил, что ответов пока нет.

Накануне сообщалось, что почти 5 млн человек покинули Украину с начала войны.

Также советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина изучит документ, переданный со стороны РФ в рамках переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966051-gensek-oon-reshil-poehat-v-ukrainu-i-rossiyu/