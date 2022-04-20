Почти 5 млн человек покинули Украину с начала войны

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Данные сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показывают, что количество человек, покинувших территорию Украины, достигло почти пяти миллионов.

Украину с начала военного конфликта покинули 4,98 млн человек.

Большая их часть, то есть 2,8 млн, расположилась в Польше. 750 тыс. отправились в Румынию, 535 тыс. - в Россию.

465 тыс. человек находятся в Венгрии, 425 тыс. - в Молдове.

Наряду с этим ООН со ссылкой на данные Погранслужбы Украины сообщила, что с недавних пор в страну обратно начали возвращаться примерно 30 тыс. человек каждый день.

Также мы писали, что впервые количество вернувшихся из Польши в Украину людей превысило число уехавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965958-pochti-5-mln-chelovek-pokinuli-ukrainu-s-nachala-voyny/