Ассанж сыграл свадьбу со своим адвокатом в британской тюрьме

Стелла Моррис после церемонии бракосочетания в тюрьме. Фото: Leon Neal/Getty Images

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, отбывающий наказание в британской тюрьме Белмарш, женился на Стелле Морис, своем адвокате, передает Daily Mail.

В церемонии бракосочетания, помимо жениха и невесты, участвовали два свидетеля и четверо гостей. На мероприятии присутствовали два охранника, один из которых выполнял обязанности фотографа. У пары есть двое детей – Габриэль и Макс, которые также были на торжестве.

К зданию лондонской тюрьмы пришли активисты, поддерживающие Ассанжа.

"Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем. <…> Он самый удивительный человек в мире, и он должен быть свободен", – сказала Морис.

В ноябре прошлого года королевская прокуратура дала разрешение на бракосочетание Джулиану Ассанжу, пребывающему в британской тюрьме, и его невесте, Стелле Моррис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961852-assanzh-sygral-svadbu-so-svoim-advokatom-v-britanskoy-tyurme/