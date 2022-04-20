General Motors окончательно уходит из России и увольняет сотрудников

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Американский автоконцерн General Motors (GM) окончательно покидает российский рынок, передает "Коммерсант".

Как сообщают источники газеты, компания увольняет сотрудников в России и рассылает дилерам уведомление о прекращении поставок машин и запчастей.

"В последние недели GM ждал разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявил об уходе после их получения", – заявил источник газеты.

В General Motors также подтвердили, что они уходят из России.

Отмечается, что GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно покинет российский рынок с начала военных действий в Украине.

Компания поставляла на территорию России автомобили марки Chevrolet и Cadillac.

Ранее американский автоконцерн General Motors сообщил, что приостанавливает экспорт автомобилей в Россию на неопределенный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965908-general-motors-okonchatelno-uhodit-iz-rossii-i-uvolnyaet-sotrudnikov/