Toshiba приостановила прием заказов в России
Крупная японская транснациональная корпорация Toshiba Group на официальном сайте сообщила о решении приостановить прием заказов и инвестиции в России.
"Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта", - сказано в сообщении.
Кроме того, они пожертвуют 100 миллионов иен (777 тыс. долларов) в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Japan Platform в качестве гуманитарной помощи пострадавшим в ходе войны.
Ранее немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявил о закрытии своего бизнеса в России. Решение было принято из-за событий, которые сейчас происходят в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965918-toshiba-priostanovila-priem-zakazov-v-rossii/