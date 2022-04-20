Toshiba приостановила прием заказов в России

Кадр из видео: YouTube/Toshiba News and Highlights

Крупная японская транснациональная корпорация Toshiba Group на официальном сайте сообщила о решении приостановить прием заказов и инвестиции в России.

"Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта", - сказано в сообщении.

Кроме того, они пожертвуют 100 миллионов иен (777 тыс. долларов) в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Japan Platform в качестве гуманитарной помощи пострадавшим в ходе войны.

Ранее немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявил о закрытии своего бизнеса в России. Решение было принято из-за событий, которые сейчас происходят в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965918-toshiba-priostanovila-priem-zakazov-v-rossii/