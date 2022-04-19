Макрон заявил, что обсудит с Байденом очередные санкции против России

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Youtube/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что 19 апреля созвонится с Байденом и лидерами других стран, чтобы обсудить очередные антироссийские санкции, передает ТАСС.

Макрон заявил, что настроен завершить войну в Украине, "не вступая в нее".

"Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России", - сказал он.

Макрон отметил, что они не зависят от поставок российского природного газа, так как "нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из России во Францию". Но признал, что ряд стран Европы все же зависимы от российских энергоносителей.

Французский президент не исключил, что "на определенном этапе конфликта" Европе придется отказаться от газа из России. Поэтому сейчас странам надо подготовиться к предстоящей зиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965653-makron-zayavil-chto-obsudit-s-baydenom-ocherednye-sanktsii-protiv-rossii/