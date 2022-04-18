Вещание Nickelodeon и MTV приостановят в России, Spotify стал недоступен для россиян в AppStore

Фото: Facebook/Nickelodeon

Американская компания Paramount, занимающаяся созданием и распространением фильмов, с 20 апреля приостановит вещание на территории России, передает Telegram-канал "Известия".

Компании Paramount принадлежат музыкальные, развлекательные и семейные телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD. Все они, соответственно, приостановят вещание в России.

Ранее вещание на территории России приостановили каналы Discovery и русскоязычный National Geographic. A Paramount и Universal остановили выход в прокат своих фильмов в этой стране.

Тем временем музыкальный сервис Spotify стал недоступен для пользователей в России в App Store и Huawei AppGallery, пишет ТАСС. Ранее представители сервиса сообщили, что приостановят деятельность в России с 11 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965574-veschanie-nickelodeon-i-mtv-priostanovyat-v-rossii-spotify-stal-nedostupen-dlya-rossiyan-v-appstore/