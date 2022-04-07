Spotify приостановит работу в России с 11 апреля

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Стриминговый сервис Spotify сообщил, что с 11 апреля 2022 года приостановит работу на территории России. Сообщение было опубликовано на официальном сайте.

"После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года", - гласит сообщение.

Стриминговый сервис пояснил, что если произойдут какие-либо изменения, российских пользователей уведомят об этом.

В начале марта стало известно, что Spotify решил закрыть свой офис в Москве. Помимо этого был ограничен поиск подкастов СМИ, которые связаны с российским правительством.

Spotify был впервые запущен в России в июле 2020 года.

В середине марта Netflix сообщил, что будет транслировать в США сериал с Зеленским в главной роли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1964003-spotify-priostanovit-rabotu-v-rossii-s-11-aprelya/