Макрон высказался против референдума по вопросу о восстановлении смертной казни во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выступил против проведения референдума по восстановлению смертной казни в стране, передает ТАСС.
"Проведение референдума по вопросу смертной казни не отвечало бы французской конституции <...> На мой взгляд, это было бы шагом назад в конституционной практике Франции", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Culture.
Он добавил, что все реформы должны проводиться в соответствии с основным законом.
Его оппонент в президентской гонке Марин Ле Пен также высказалась против восстановления смертной казни.
Тем временем стало известно о незаконных тратах Ле Пен в годы, когда она была евродепутатом. Европарламент решил взыскать с нее 617 тыс. евро.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. После подсчета голосов победу одержал действующий глава Эммануэль Макрон с показателем в 27,84% голосов. Следом за ним расположилась Марин Ле Пен с 23,15%.
Второй тур состоится 24 апреля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965568-makron-vyskazalsya-protiv-referenduma-po-voprosu-o-vosstanovlenii-smertnoy-kazni-vo-frantsii/