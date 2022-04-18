Макрон высказался против референдума по вопросу о восстановлении смертной казни во Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выступил против проведения референдума по восстановлению смертной казни в стране, передает ТАСС.

"Проведение референдума по вопросу смертной казни не отвечало бы французской конституции <...> На мой взгляд, это было бы шагом назад в конституционной практике Франции", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Culture.

Он добавил, что все реформы должны проводиться в соответствии с основным законом.

Его оппонент в президентской гонке Марин Ле Пен также высказалась против восстановления смертной казни.

Тем временем стало известно о незаконных тратах Ле Пен в годы, когда она была евродепутатом. Европарламент решил взыскать с нее 617 тыс. евро.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. После подсчета голосов победу одержал действующий глава Эммануэль Макрон с показателем в 27,84% голосов. Следом за ним расположилась Марин Ле Пен с 23,15%.

Второй тур состоится 24 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965568-makron-vyskazalsya-protiv-referenduma-po-voprosu-o-vosstanovlenii-smertnoy-kazni-vo-frantsii/