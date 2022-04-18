Европарламент решил взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Европарламент намерен взыскать 617 тыс. евро с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен после заявления о якобы незаконных ее тратах в те годы, когда она была евродепутатом, передает Mediapart.

Отмечается, что Европейский парламент планирует взыскать с политика и ее соратников средства, потраченные ими без должных на то оснований с 2004 по 2017 годы, когда Ле Пен была евродепутатом. Общая сумма долга составляет 617 379 евро.

"В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц", – говорится в публикации.

В отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством также говорится, что выявленные факты "могут стать поводом для возбуждения уголовных дел против бывших депутатов [...] за совершенные ими мошеннические действия в ущерб бюджету профсоюза". Список правонарушений, за которые могут быть предъявлены обвинения: "мошенничество", "ложные сведения", "злоупотребление доверием", "растрата государственных средств".

Во Франции 24 апреля пройдет второй тур президентских выборов. За пост президента Франции будут бороться Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965456-evroparlament-reshil-vzyskat-krupnuyu-summu-s-kandidata-v-prezidenty-frantsii-le-pen/