Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщили СМИ

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Швеция и Финляндия намерены уже этим летом стать частью Североатлантического альянса, пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванных чиновников из США.

На переговорах глав МИД стран альянса членство обеих стран стало "темой для разговоров и многочисленных встреч".

Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне. Следом за ней последует Швеция.

Как утверждают неназванные американские чиновники, вступление обеих стран даст большое преимущество для альянса и расширит его возможности. В частности, это касается сбора разведданных и усиления ВВС.

Предполагается, что Швеция и Финляндия станут "настоящими игроками блока".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что подача заявки на вступление в альянс - риск дополнительной эскалации в Европе. Особенно если учесть ситуацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964363-shvetsiya-i-finlyandiya-namereny-vstupit-v-nato-uzhe-etim-letom-soobschili-smi/