Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 45 процентов

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Всемирный банк опубликовал прогноз, в котором утверждается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с прошлым годом.

Уточняется, что данный прогноз составлен "в условиях предельной неопределенности". Так как степень экономического спада в Украине зависит от последующей длительности войны и ее интенсивности.

Как говорят эксперты Всемирного банка, из-за войны доля населения, которая живет за чертой бедности, может увеличиться с 1,8% до 19,8%. Инфляция составит 15%, в 2023 - 19%, в 2024 - 8,4%.

Что касается восстановления экономики Украины после войны, темп будет медленным.

В следующем году ВВП страны может возрасти на 2,1%, в 2024 году - на 5,8%.

Падение ВВП по итогам года коснется Беларуси и России. В первом случае показатель упадет на 6,5%. А в России, в частности из-за санкций, на 11,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964459-vsemirnyy-bank-sprognoziroval-padenie-vvp-ukrainy-na-45-protsentov/