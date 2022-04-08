Церемония прощания с Жириновским началась в Москве. Туда же прибыл президент Путин

Владимир Жириновский. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

В Москве в Колонном зале Дома союзов началась церемония прощания с советским и российским политическим деятелем Владимиром Жириновским.

Церемония прощания в Колонном зале Дома союзов продлится с 11:00 до 13:00 часов по мск (14:00-16:00 часов по Нур-Султану). Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище. Начало в 14:00 часов (17:00 часов по Нур-Султану).

Гроб с телом покойного доставили в Колонный зал Дома союзов.

Как пишут ТАСС и РБК, Путин уже прибыл на церемонию прощания с политиком.

В Копьевском переулке выстроилась очередь желающих попрощаться с лидером ЛДПР.

Отпевание началось сегодня с 08:00 часов (11:00 по Нур-Султану) в храме Христа Спасителя в Москве.

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964144-tseremoniya-proschaniya-s-zhirinovskim-nachalas-v-moskve-tuda-zhe-pribyl-prezident-putin/