Отпевание Владимира Жириновского началось в храме Христа Спасителя в Москве

Отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Фото: Telegram/РБК

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание российского политического деятеля Владимира Жириновского. Лидера ЛДПР проводит лично патриарх Кирилл, передает РБК.

Отпевание началось в 08:00 часов по мск (11:00 часов по времени Нур-Султана).

Церемония прощания с политиком состоится в Колонном зале Дома союзов в Москве с 11:00 до 13:00 часов по мск (14:00-16:00 часов по Нур-Султану). Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00 часов (17:00 часов по Нур-Султану).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин посетит церемонию прощания с лидером ЛДПР.

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964145-otpevanie-vladimira-zhirinovskogo-nachalos-v-hrame-hrista-spasitelya-v-moskve/