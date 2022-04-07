ЛДПР предложила переименовать один из переулков в Москве в честь Жириновского

Владимир Жириновский. Фото: Instagram/Zhirinovskiy

Либерально-демократическая партия России предложила переименовать Луков переулок в Москве в переулок имени Владимира Жириновского, передает РИА Новости.

Там же планируется открытие музея истории ЛДПР.

"Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей", - говорил заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов.

После смерти Жириновского пост руководителя фракции занял депутат Леонид Слуцкий.

Советский и российский политический деятель Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

В Минздраве России рассказали, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Церемония прощания с лидером ЛДПР пройдет 8 апреля в Москве в Колонном зале Дома союзов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963998-ldpr-predlozhila-pereimenovat-odin-iz-pereulkov-v-moskve-v-chest-zhirinovskogo/