ЛДПР предложила переименовать один из переулков в Москве в честь Жириновского
Либерально-демократическая партия России предложила переименовать Луков переулок в Москве в переулок имени Владимира Жириновского, передает РИА Новости.
Там же планируется открытие музея истории ЛДПР.
"Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей", - говорил заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов.
После смерти Жириновского пост руководителя фракции занял депутат Леонид Слуцкий.
Советский и российский политический деятель Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.
В Минздраве России рассказали, что врачи до последнего боролись за его жизнь.
Церемония прощания с лидером ЛДПР пройдет 8 апреля в Москве в Колонном зале Дома союзов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963998-ldpr-predlozhila-pereimenovat-odin-iz-pereulkov-v-moskve-v-chest-zhirinovskogo/