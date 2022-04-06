Медики до последнего пытались спасти жизнь Жириновского, сообщили в Минздраве России

Владимир Жириновский. Фото: Instagram/Zhirinovskiy

Врачи до последнего пытались спасти жизнь председателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Российский Минздрав выразил соболезнования близким и коллегам политика.

О смерти Жириновского сообщили спикер Государственной думы Володин и представители ЛДПР сегодня, 6 апреля. Сообщается, что политический деятель скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Напомним, 25 марта СМИ сообщили о смерти Жириновского. Но вскоре информация была опровергнута.

Политик был госпитализирован с COVID-19 в феврале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963802-mediki-do-poslednego-pytalis-spasti-zhizn-zhirinovskogo-soobschili-v-minzdrave-rossii/