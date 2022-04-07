Путин посетит церемонию прощания с Жириновским, сообщил Песков

Владимир Жириновский. Фото: Instagram/Zhirinovskiy

На сайте Государственной думы сообщили, что церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

"Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д. 1) с 11 до 13 часов (с 14:00 до 16:00 часов по времени Нур-Султана). Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00 (17:00 часов по Нур-Султану)", - гласит сообщение.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин обязательно посетит церемонию прощания с Жириновским, передает РИА Новости.

"Президент обязательно попрощается с Жириновским", - сказал Песков.

Напомним, советский и российский политический деятель Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

В Минздраве России рассказали, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963989-putin-posetit-tseremoniyu-proschaniya-s-zhirinovskim-soobschil-peskov/