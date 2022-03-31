ЕБРР предрек обвал российской экономики на 10 процентов

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал на официальном сайте прогноз о том, что российская экономика в 2022 году сократится на 10 процентов из-за войны в Украине.

До начала войны 24 февраля ЕБРР прогнозировал рост экономики России на три процента. А в Украине - на 3,5 процента.

Сейчас наряду с сокращением российской экономики, согласно прогнозу, ожидается обвал ВВП в Украине на 20 процентов. Специалисты банка назвали начало военных действий в стране "самым крупным шоком в сфере снабжения, по крайней мере, с начала 1970-х годов".

Одновременно с этим в прогнозе говорится, если стороны договорятся о прекращении огня, в Украине начнут прилагать "масштабные усилия" для восстановления ее экономики. В связи с чем ее рост имеет шансы достигнуть довоенных показателей.

"Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", - говорится в публикации.

Авторы прогноза подчеркнули, что война в Украине оказала большое влияние на мировую экономику в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962972-ebrr-predrek-obval-rossiyskoy-ekonomiki-na-10-protsentov/