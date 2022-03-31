Песков прокомментировал заявление Белого дома о "дезинформировании Путина его советниками"

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд о том, что окружение Владимира Путина "дезинформирует его".

Как сообщила Кейт Бедингфилд на брифинге, США получили информацию, что советники российского президента "дезинформируют его, потому что боятся сказать ему правду", а сам глава РФ чувствует себя "введенным в заблуждение российскими военными".

Представитель Кремля Дмитрий Песков на это заявил, что подобными заявлениями США "показали, что не понимают механизма принятия решений в России".

Комментарий пресс-секретаря российского президента опубликовало издание Deutsche Welle.

"Они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы.

Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - заявил Песков.

Напомним, ранее в Белом доме назвали условия встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963013-peskov-prokommentiroval-zayavlenie-belogo-doma-o-dezinformirovanii-putina-ego-sovetnikami/