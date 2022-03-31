Турция в краткосрочной перспективе не сможет отказаться от газа из России, сообщил глава МИД Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что провел переговоры с коллегами Кулебой и Лавровым по поводу их предстоящей встречи, передает РИА Новости.
"Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что, возможно, встреча двух глав внешнеполитических ведомств Украины и России состоится в ближайшие две недели.
По словам Чавушоглу, Турция все еще не в состоянии в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, передает ТАСС. К тому же перебоев с поставками у страны быть не должно, так как они не вводили санкции против России.
"Проблем с поставками не будет, так как мы не вводили санкции. Мы закупаем у России 40 процентов требуемого нам газа", - говорит Чавушоглу.
Тем временем Китай не исключил возможности выплаты при торговле с Россией энергоносителями в юанях и рублях. О расчетах в нацвалютах заговорили и в Сирии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962964-turtsiya-v-kratkosrochnoy-perspektive-ne-smozhet-otkazatsya-ot-gaza-iz-rossii-soobschil-glava-mid-chavushoglu/