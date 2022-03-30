Сирия призвала мир отказаться от доллара и готова обсуждать с Россией расчеты в нацвалютах

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Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад призвал мировое сообщество отказаться от доллара и заявил о готовности своей страны обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах, передает ТАСС.

"Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель", - сказал Рияд Хаддад.

Взаимные официальные визиты с Россией, по его словам, не прекращаются даже в текущих условиях.

Страны сотрудничают таким образом, чтобы это было выгодно для обеих сторон, в том числе в финансовой сфере. Вопрос о взаиморасчетах в национальных валютах также обсуждается в техническом ключе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962781-siriya-prizvala-mir-otkazatsya-ot-dollara-i-gotova-obsuzhdat-s-rossiey-raschety-v-natsvalyutah/