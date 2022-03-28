Украина сообщила, что пожаров в Чернобыльской зоне нет

Чернобыльская АЭС. Фото: chnpp.gov.ua

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила в официальном Telegram, что пожары в Чернобыльской зоне не зафиксированы.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает: по состоянию на 7:57 (10:57 часов по времени Нур-Султана) 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожара и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о лесных пожарах около Чернобыльской АЭС.

Напомним, 24 февраля российские войска объявили, что взяли под контроль территорию в районе ЧАЭС. Позже стало известно, что персонал работал без смены две недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962438-ukraina-soobschila-chto-pozharov-v-chernobylskoy-zone-net/