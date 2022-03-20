Новый президент Туркменистана распустил правительство страны

Сердар Бердымухамедов. Фото: turkmenistan.gov.tm

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов после вступления в должность главы государства подписал постановление об отставке старого кабинета министров. Об этом сообщается в газете "Нейтральный Туркменистан".

Сообщается, что отставка правительства была принята накануне сразу после церемонии вступления в должность президента и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск.

Роспуск кабинета министров Туркменистана происходит в соответствии с Конституцией Туркменистана. При этом все члены правительства продолжат работу до момента формирования нового состава кабмина.

Напомним, что досрочные выборы президента Туркменистана прошли 12 марта. На место главы государства претендовали 9 человек. В итоге победу одержал 40-летний вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

Он сменил на этом посту президента своего отца - Гурбангулы Бердымухамедова.

Позже Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961656-novyy-prezident-turkmenistana-raspustil-pravitelstvo-strany/