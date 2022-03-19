Минобороны России заявило об эвакуации 17 казахстанцев из Украины, ЛНР и ДНР

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В Министерстве обороны России доложили об эвакуации 17 граждан Казахстана из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Такие сведения МО РФ приводит на своем официальном сайте.

Сообщается, что за сутки из опасных районов Украины в Россию было эвакуировано 14 397 человек, из них 2 781 – дети.

"Сегодня без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181 иностранного гражданина из девяти государств", – заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в числе эвакуированных иностранцев было 17 граждан Казахстана.

Кроме казахстанцев были также эвакуированы граждане Нигерии, Узбекистана, Ливана, Шри-Ланки, Пакистана, Сербии, Туниса, а также Украины.

Напомним, что ранее, по информации МИД РК, из Украины было эвакуировано 836 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961584-minoborony-rossii-zayavilo-ob-evakuatsii-17-kazahstantsev-iz-ukrainy-lnr-i-dnr/