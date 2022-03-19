Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS

Дмитрий Рогозин. Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency/Getty Images

Дмитрий Рогозин заявил, что в США обсуждается возможность отключения России от навигационных систем GPS.

О возможном отключении России от GPS сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS? Знаете об этом?

Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – заявил Рогозин в субботу, 19 марта, во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".

Тем не менее, он заверил, что переживать по этому поводу не стоит, так как в России существует отечественная система ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система).

Рогозин подчеркнул, что каждый смартфон в России подключен к этой системе, и если GPS отключат, ГЛОНАСС продолжит работать.

Напомним, что ранее власти Японии обновили санкционный список и включили в него 15 человек и девять организаций из России.

Кроме того, сообщалось, что крупные иностранные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, Sanofi приостанавливают клинические испытания в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961609-rogozin-ssha-rassmatrivayut-vopros-otklyucheniya-rossii-ot-gps/