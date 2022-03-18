Талибы запретили показ всех зарубежных сериалов

Кабул. Фото: SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images

В Афганистане движение "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) запретило показ иностранных сериалов, передает РИА Новости.

"Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту", – сообщил источник агентства.

Отмечается, дари и пушту – это наиболее распространенные языки в Афганистане. И среди жителей страны были популярны сериалы из Индии и Турции.

Кроме этого, талибы предупредили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий.

"В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", – сказал источник.

Ранее талибы запретили показывать телепередачи с женщинами и включать музыку в автомобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961443-taliby-zapretili-pokaz-vseh-zarubezhnyh-serialov/