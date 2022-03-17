Путин и Зеленский могут встретиться в течение ближайших недель

Флаги России и Украины. Фото: Gettty Images/ Kagenmi

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться лично в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как пишет издание Страна.ua со слов Подоляка, встреча глав двух стран может состояться после завершения работы над двусторонним соглашением, согласование которого может занять от нескольких дней до полутора недель.

При этом не исключено, что встреча произойдет в течение ближайших недель.

Напомним, что ранее глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент не признает независимость ЛНР и ДНР.

Кроме того, суд ООН в Гааге потребовал от России остановить войну с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961345-putin-i-zelenskiy-mogut-vstretitsya-v-techenie-blizhayshih-nedel/