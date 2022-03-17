Узбекистан не признает независимость ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны

Абдулазиз Камилов. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что они не признают независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, передает Podrobno.uz.

"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", - заявил Камилов.

Он отметил, что Узбекистан исторически имеет хорошие отношения с Россией и Украиной. И продолжит сотрудничество с этими государствами, исходя из их национальных интересов.

"В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики", - сказал глава МИД Узбекистана.

Кроме того, Узбекистан будет продолжать оказывать гумпомощь Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961238-uzbekistan-ne-priznaet-nezavisimost-lnr-i-dnr-zayavil-glava-mid-strany/