АвтоВАЗ в России отправит сотрудников в отпуск на 20 дней из-за кризиса поставок

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Руководство АвтоВАЗа в России решило отправить в корпоративный отпуск всех сотрудников из-за кризиса поставок электронных компонентов, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

С 4 по 24 апреля сотрудники компании будут находиться в плановом корпоративном отпуске. Ранее отпуск планировали в период с 25 июля по 14 августа.

За это время руководство АвтоВАЗа планирует накопить запас компонентов, который необходим для бесперебойной и стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.

В апрельский отпуск не отправятся лишь работники подразделения по обеспечению функционирования инфраструктуры производства в Ижевске и Тольятти, ряд подразделений логистики и часть персонала подразделений и дочерних компаний по сервисному обслуживанию клиентов и дистрибуции запчастей.

А также сотрудники подразделения инжиниринга, которые занимаются подготовкой новых проектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961038-avtovaz-v-rossii-otpravit-sotrudnikov-v-otpusk-na-20-dney-iz-za-krizisa-postavok/