Ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле взял на себя корпус стражей исламской революции

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Иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле в Иракском Курдистане.

В КСИР заявили, что целью атаки в Эрбиле стали объекты "Моссад" (разведывательная служба Израиля), пишет местное информагентство Tasnim News Agency.

Безопасность и спокойствие страны являются "красной чертой" для иранских вооруженных сил, заявили в организации.

Напомним, что несколько ракет упали в городе Эрбиль на севере Ирака в районе генконсульства США минувшей ночью. В Госдепе США сообщили корреспондентам, что в результате атаки в Эрбиле не было жертв или ущерба американским правительственным объектам.

Телекомпания Kurdistan24, чья студия находится рядом с консульством США, вышла в эфир после произошедшего и показала обломки и разбитые стекла на полу студии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960454-otvetstvennost-za-raketnyy-obstrel-v-erbile-vzyal-na-sebya-korpus-strazhey-islamskoy-revolyutsii/