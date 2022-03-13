Несколько ракет упали в районе генконсульства США в Ираке (видео)

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Несколько ракет упали в городе Эрбиль на севере Ирака в районе генконсульства США минувшей ночью.

Власти Иракского Курдистана подтвердили падение ракет, пишет DW со ссылкой на государственное информационное агентство.

Кроме того, государственное телевидение со ссылкой на министра здравоохранения Иракского Курдистана сообщило, что после взрывов жертв и пострадавших нет.

Иракские СМИ предполагают, что произошел обстрел шестью баллистическими ракетами со стороны Ирана.

Издание пишет, что иракская телекомпания Kurdistan24, чья студия находится рядом с консульством США, вышла в эфир после произошедшего и показала обломки и разбитые стекла на полу студии.

Местный журналист Мустафа Саадун опубликовал в своем Twitter видео с места событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960416-neskolko-raket-upali-v-rayone-genkonsulstva-ssha-v-irake-video/