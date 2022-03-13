Строгие меры вводят в Китае на фоне новой вспышки COVID-19

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Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к строгим мерам для блокирования распространения коронавирусной инфекции.

Политик призвала регионы с неблагоприятной эпидемической обстановкой в кратчайшие сроки свести к нулю число случаев заражения КВИ, пишет "Синьхуа".

По ее словам, необходимо принимать решительные меры. Она предложила приложить усилия для расширения охвата тестирования на нуклеиновые кислоты, ускорить эпидемиологический скрининг, транспортировку и помещение пациентов на карантин, а также в строгом порядке вводить карантинные меры.

Особое внимание нужно обратить на работу пунктов пропуска на границе. Первоочередной задачей является предотвращение завоза в страну случаев заражения, считает Сунь Чуньлань.

По информации издания, в субботу в континентальной части Китая было зафиксировано 1 807 новых случаев локального заражения коронавирусной инфекцией. Такую информацию сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Был зарегистрирован 131 новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывший из-за рубежа.

Новые случаи заражения выявили в ряде провинций Китая.

Власти города Чанчунь на днях распорядились ввести режим закрытого управления в жилых районах и деревнях и провести три раунда тестирования всех жителей на COVID-19.

Во время общегородского тестирования каждому домохозяйству разрешается отправлять только одного человека за покупками предметов первой необходимости каждые два дня.

Всем предприятиям, за исключением некоторых крупных фирм, предоставляющих основные государственные услуги, было предписано приостановить свою деятельность.

Все магазины, за исключением супермаркетов, аптек и некоторых медицинских учреждений, временно закрыты.

Госслужащие были отправлены на "удаленку", за исключением тех, кто задействован в мероприятиях по борьбе с COVID-19 .

Кроме того, занятия в школах и движение общественного транспорта в городе было приостановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960428-strogie-mery-vvodyat-v-kitae-na-fone-novoy-vspyshki-covid-19/