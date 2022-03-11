Reuters: Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию против российских военных

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Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, дала временное разрешение в некоторых странах не блокировать на своих ресурсах призывы пользователей к насилию в отношении российских военных, передает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

"В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию", – заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.

Как сообщает агентство, эти изменения в политике компании связаны с войной в Украине. Кроме того, Meta также не будет удалять в некоторых странах призывы к смерти в адрес президентов России и Беларуси– Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не имеют конкретики, таких как место или способ совершения насильственных действий", – говорится в письме компании.

По данным издания, временные изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960178-reuters-facebook-i-instagram-snyali-zapret-na-prizyvy-k-nasiliyu-protiv-rossiyskih-voennyh/