После выхода страны из Совета Европы россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что после выхода России из Совета Европы жители страны больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, передает ТАСС.

"Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определенная процедура, то после ее завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ", – сказал Клишас.

По словам сенатора, жителям России стоит активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды.

Клишас добавил, что Европейский суд по правам человека всегда был субсидиарным институтом, то есть "дополнительной инстанцией" для защиты своих прав. Он подчеркнул, что поддерживает заявление Конституционного суда России о выходе из Европейской ассоциации конституционных судов "в силу крайней политизации деятельности ассоциации".

"Выход из Совета Европы никак не повлияет на наших граждан. Наши стандарты во многих сферах выше, чем предусмотрено в документах Совета Европы", –отметил он.

Сенатор уточнил, что сам он выступил за выход России из СЕ, так как не считает правильным "оставаться ни в одном из форматов этой организации".

Ранее президент России Владимир Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960080-posle-vyhoda-strany-iz-soveta-evropy-rossiyane-ne-smogut-obraschatsya-v-espch/