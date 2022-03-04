Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе разговора обсуждалась текущая ситуация вокруг Украины.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль, Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации в Украине, которые, как заявил российский лидер, непременно будут реализованы.

По словам президента РФ, официальный Киев не выполняет обещания, а Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Украиной и находящимися там, по его мнению, радикалами.

Несмотря на это, стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.

Напомним, ранее представители украинской стороны указали, что третий раунд переговоров с Россией может состояться в ближайшие дни.

Кроме того, Владимир Путин недавно заявил, что у России "нет никаких недобрых намерений в отношении соседей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959380-putin-sozvonilsya-s-kantslerom-germanii-olafom-sholtsem/